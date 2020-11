La Bourse de Casablanca finit dans le vert

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges de lundi dans le vert, confortée par la bonne tenue des secteurs « Ingénieries et Biens d’équipement industriels », « Sociétés de portefeuilles-Holdings » et ‘ »Électricité ».

Ainsi, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,21% à 10.923,55 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a gagné 0,22% à 8.894,83 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a clôturé quasi-stable (+0,01%) à 9.767,72 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a fini sur un gain de 0,19% à 9.426,71 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris, quant à lui, 0,05% pour s’établir à 837,68 points.

Sur le plan sectoriel, 9 compartiments ont terminé dans le rouge, contre 12 en hausse, tandis que 3 sont restés inchangés.

Le secteur des « Loisirs et Hôtels » a accusé la plus forte baisse de la journée (-2,44%), affaibli par le titre « Risma ». A la baisse figure également le secteur des « Sociétés de placement immobilier » qui a abandonné 1,61%, pénalisé par la mauvaise performance de Immorente Invest (-1,68%). Du côté des gagnants, le secteur « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » s’est envolé de 3,97%, soit la plus forte hausse de la journée, boosté par Stroc Industrie (+3,95%) et Delattre Levivier Maroc (+3,98%).

De même, le secteur des « Sociétés de portefeuilles-Holdings » a gagné 2,96%, et celui de l' »Électricité » a pris 2,53%.

Le volume global des échanges de titres a enregistré 50,76 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 564 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Delattre Levivier Maroc (+3,98% à 37,87 DH), Wafa Assurance (+3,97% à 3.587 DH), Stroc Industrie (+3,95% à 16,84 DH), Delta Holding (+2,98% à 31,8 DH) et HPS (+2,86% à 5.400 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Jet Contractors (-2,61% à 185,05 DH), Stroc Nord Afrique (-2,49% à 10,95 DH), Risma (-2,44% à 108 DH), Immorente Invest (-1,68% à 93,4 DH) et Med Paper (-1,6% à 14,79 DH).

M.S. (avec MAP)