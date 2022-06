La Bourse de Casablanca finit dans le vert ce mardi

La Bourse de Casablanca a fini dans le vert ce mardi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,41% à 12.716,87 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,42% à 1.027,5 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a gagné 0,3% à 951,38 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid s’est renforcé de 0,25% à 10.716,62 pts et le FTSE CSE Morocco 15 s’est replié de 0,06% à 11.833,95 pts. Sur le plan sectoriel, l’indice de l’électricité s’est offert la plus forte hausse (+5,93%), devant le pétrole et gaz (+3,43%) et les sociétés de portefeuilles-holdings (+2,73%).

L’indice des matériels, logiciels et services informatiques a accusé la baisse la plus forte (-4,12%), suivi de la sylviculture et papier (-3,92%) et des ingénieries et biens d’équipement industriels (-2,81%).

Le volume global des échanges a porté sur 149,59 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (Actions). Attijariwafa Bank a drainé 38,76 MDH, Lafargeholcim Maroc 32,53 MDH et TotalEnergie Marketing Maroc 12,26 MDH. Quant à la capitalisation boursière, elle a atteint près de 664,65 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs individuelles, Ib Maroc.Com (+6% à 31,11 DH), Taqa Morocco (+5,93% à 1.143 DH), Afriquia Gaz (+5,8% à 5.270 DH), Salafin (+4,72% à 699,5 DH) et S2M (+3,97% à 181,95 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été accusées par Ennakl (-5,96% à 31,89 DH), HPS (-5,85% à 5.821 DH), Stroc Industrie (-5,68% à 37,72 DH), SMI (-4,94% à 1.615 DH) et Med Paper (-3,92% à 25,23 DH).