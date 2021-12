La Bourse de Casablanca finit dans le vert

La Bourse de Casablanca a terminé en légère hausse ce jeudi, son indice de référence, le Masi, prenant 0,12% à 13.404,63 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, ont évolué à la hausse de respectivement 0,28% à 1.090,76 pts et 0,22% 10.845,15 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a enregistré, pour sa part, une légère progression de 0,09% à 999,26 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,2% à 11.286,04 pts et le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,33%, à 12.609,01 pts.

Sur le plan sectoriel, le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels s’est offert la hausse la plus forte (+2,5%), boosté par l’envolée de Delattre Levivier Maroc (+5,84%).

L’indice des distributeurs a terminé sur une hausse de 2,04%, à la faveur de la bonne tenue de LabelVie (+2,46%), Ennakl (+1,38%), Fenie Brossette (+0,79%) et Réalisations mécaniques (+0,68%).

A la hausse également, le secteur transport a progressé de 1,31%, celui des Services de Transport de1,07% et celui des Assurances de 0,56%.

Du côté des perdants, le secteur des services aux collectivités a accusé la plus forte baisse (-5,2%), suivi de l’indice du pétrole et gaz (-2,4%), des loisirs et hôtels (-1,47%) et de participation et promotion immobilières (-1,44%).

Au titre de cette séance, le volume global des échanges s’est chiffré à près de 206,83 millions de dirhams (MDH). Le volume du marché Central s’est établi à 181,08 MDH, alors que celui du marché de Bloc a porté sur 25,75 MDH.

Sodep-Marsa Maroc a été l’instrument le plus actif de la journée avec 26,02 MDH, suivi de Eqdom (19,97 MDH), Attijariwafa Bank (15,38 MDH) et Taqa Morocco (14,59 MDH). La capitalisation boursière s’est élevée, pour sa part, à près de 693,51 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Delattre Levivier Maroc (+5,84% à 60,7 DH), Atlantasanad (+4,67% à 120 DH), Dari Couspate (+3,96% à 5.250 DH), Lesieur Cristal (+2,88% à 192,9 DH) et Label Vie (+2,46% à 4.950 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été accusées par Afma (-5,84% à 1.290 DH), SMI (-5,79% à 1.415 DH), Lydec (-5,2% à 237 DH), Alliances (-4,64% à 37 DH) et Afriquia Gaz (-3,91% à 5.285 DH).

