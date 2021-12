La Bourse de Casablanca finit dans le vert

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges, ce mercredi, en territoire positif, son indice de référence, le Masi, prenant 0,81% à 13.389,2 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé, de son côté, de 0,66% à 1.087,75 pts et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a avancé de 0,74% à 10.820,92 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est hissé, pour sa part, de 0,54%, à 998,37 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a progressé de 0,72%, à 12.567,93 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a augmenté de 0,74%, à 11.263,28 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice du « pétrole et gaz » s’est offert la hausse la plus forte (+2,8%), particulièrement suite à la bonne tenue d’Afriquia Gaz (+3,81%) et de TotalEnergie Marketing Maroc (+0,85%). L’indice des « assurances » a, pour sa part, augmenté de 1,8%.

Du côté des perdants, l’indice des « ingénieries et biens d’équipement industriels » a accusé la plus forte baisse (-2,65%) et celui de « la sylviculture et papier » s’est replié de 0,9%.

Au titre de cette journée, le volume global des échanges s’est chiffré à plus de 4,15 milliards de dirhams (MMDH), dont plus de 269,43 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché central (actions). La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 693 MMDH.

Sur le front des valeurs, Agma (+3,91% à 4.490 dirhams (DH)), Afriquia Gaz (+3,81% à 5.500 DH), Fenie Brossette (+3,63% à 139,9 DH), Wafa Assurance (+3,15% à 4.848 DH) et Cartier Saada (+3% à 30,9 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

À l’inverse, Delattre Levivier Maroc (-5,98% à 57,35 DH), Jet Contractors (-4,03% à 230 DH), Zellidja S. A (-3,99% à 76,81 DH), Atlantasanad (-2,01% à 114,65 DH) et SMI (-1,18% à 1.502 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.

MA