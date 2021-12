La Bourse de Casablanca finit dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de mardi en territoire positif, l’indice de toutes les valeurs, Masi, affichant une hausse de 0,38%, à 13.228,37 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, ont respectivement avancé de 0,50% et 0,39, à 1.078,52 pts et 10.714,72 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a progressé, pour sa part, de 0,44%, à 989,91 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est renforcé de 0,44%, à 11.187,82 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est établi à 12.435,69 pts (+0,67%).

Sur le plan sectoriel, l’indice de sylviculture et papier s’est offert la plus forte hausse (+4,27%), notamment en raison de la bonne tenue de Med Paper (+4,27%).

Le secteur de transport a avancé de 3,71%, alors que celui de participation et promotion immobilières a gagné 2,31%.

Du côté des perdants, l’indice de société de financement et autres activités financières a accusé la baisse la plus forte (-1,68%), affaibli par Salafin (-4,38%). Pour sa part, l’indice des sociétés de placement immobilier s’est replié de -0,92%, suivi de l’électricité (-0,91%), et de l’indice de services aux collectivités (-0,39%).

Le volume des échanges s’est élevé, quant à lui, à 60,61 millions de dirhams (MDH), alors que la capitalisation boursière s’est établie à près de 681,454 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été affichées par Med Paper (+4,27% à 31,29 dirhams (DH)), Dari Couspate (+3,96% à 4.328 DH), CTM (+3,87% à 725 DH), Zellidja S.A (+3,59% à 91,50 DH) et Res Dar Saada (+2,77% à 30,82 DH).

À l’opposé, M2M Group (-5,61% à 765 DH), Salafin (-4,38% à 720 DH), Maghreb Oxygene (-3,69% à 390 DH), Immorente Invest (-2,99% à 98,85 DH) et Balima (-1,38% à 114 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

YB