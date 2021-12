La Bourse de Casablanca finit dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le vert ce jeudi, son indice phare, le Masi, ayant augmenté de 0,46% à 13.231,41 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, ont progressé de 0,49%, chacun, à 10.712,21 pts et 1.077,56 pts, respectivement. Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a gagné, quant à lui, 0,51% à 993,31 pts.

