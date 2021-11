La Bourse de Casablanca finit dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé en rebond mercredi, après une séance hésitante, l’indice de toutes les valeurs, Masi, prenant 0,26% à 13.340,81 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,34% à 1.086,76 pts et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 0,23% à 10.812,66 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a progressé, pour sa part, de 0,18%, à 1.001,83 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a évolué à la hausse de 0,22%, à 11.282,52 pts, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a pris 0,36%, à 12.536,65 pts.

Au terme de cette journée, 17 valeurs ont clôturé dans le vert, contre 27 en baisse, tandis que 30 valeurs n’ont affiché aucune variation.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier s’est offert la plus forte hausse (+2,07%), devançant celui de l’industrie pharmaceutique avec 1,08% et de l’agroalimentaire/production avec 1%.

A la hausse également, l’indice des banques a progressé de 0,44%, porté par la bonne tenue de CIH (+0,88%), BCP (+0,5%), Bank Of Africa (+0,48%) et Attijariwafa Bank (+0,41%). Du côté des perdants, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la baisse la plus forte (-4,32%), suivi de l’indice de la chimie (-2,19%).

De son côté, le secteur des sociétés de placement immobilier s’est replié de -0,88%, et celui de la participation et promotion immobilières de -0,76%.

L’indice des Mines a abandonné 0,43%, sous l’effet des replis de Managem (-0,74%) et Minière Touissit (-0,53%), tandis que le secteur des télécommunications a cédé 0,14%.

Le volume global des échanges au titre de cette séance s’est établi à 87,05 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions portant sur la BCP (16,6 MDH), Sodep-Marsa Maroc (13,51 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (10,55 MDH). La capitalisation boursière s’est élevée, de son côté, à près de 687,79 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Cartier Saada (+4,42% à 30 dirhams (DH)), Maghreb Oxygène (+2,32% à 399,9 DH), Med Paper (+2,07% à 31,99 DH), Atlantasanad (+1,96% à 116,95 DH) et Smi (+1,85% à 1.600 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (-5,99% à 46,96 DH), Ib Maroc.Com (-2,77% à 37,2 DH), Snep (-2,57% à 750 DH), Lesieur Cristal (-2,5% à 187,2 DH) et Res Dar Saada (-2,38% à 30,75 DH).

