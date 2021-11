La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de lundi en territoire positif, l’indice de toutes les valeurs, Masi, affichant une légère hausse de 0,08%, à 13.351,53 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, ont avancé de 0,09%, chacun, à respectivement 1.086,42 pts et 10.812,1 pts.

