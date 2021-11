La Bourse de Casablanca finit dans le vert

La Bourse de Casablanca est passée dans le vert, ce mercredi à la fermeture, le MASI ayant évolué à la hausse de 0,2%, à 13.289,48 points (pts), et le MSI 20 ayant gagné 0,19%, à 1.082,05 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, ont grimpé de respectivement 0,12%, à 997,41 pts et 0,21%, à 10.770,94 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la participation et promotion immobilières a enregistré la hausse la plus forte (+2,08%), notamment en raison de la bonne tenue de Douja Prom Addoha (+2,86%).

À la hausse également, l’indice des services de transport est monté de +1,27%, particulièrement suite à la bonne performance de Sodep-Marsa Maroc (+1,27%). De son côté, l’indice des sociétés de placement immobilier a progressé de +0,89%.

L’indice de la sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-5,93%), suivi de l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (-3,76%). À la baisse également, l’indice des loisirs et hôtels qui s’est déprécié de -1,43%.

Le volume global des échanges a atteint 21,85 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché Central (Actions), alors que la capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 685 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (-5,98% à 41,99 dirhams (DH)), Stokvis Afrique nord (-5,97% à 20,96 DH), Med Paper (-5,93% à 28,22 DH), Ennakl (-3,66% à 36,02 DH) et Involys (-3,65% à 124,40 DH).

À l’inverse, Maghreb Oxygène (+4% à 377,45 DH), Colorado (+3,02% à 62,84 DH), Lesieur Cristal (+2,92% à 192 DH), Aliminum Maroc (+2,90% à 1.455 DH) et Douja Prom Addoha (+2,86% à 10,80 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.