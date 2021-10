La Bourse de Casablanca finit dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé mardi en légère hausse, tirée notamment par la bonne performance des secteurs des « Ingénieries et biens d’équipement industriels », « Électricité », et « Équipements électroniques et électriques ».

Ainsi, l’indice de toutes les valeurs, Masi a gagné 0,11% à 13.160,56 points. Le MSI20 a progressé, pour sa part, de 0,11% à 1.074,97 points et le Madex a pris 0,10% à 10.683,01 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » est resté quand à lui quasi-stable avec une hausse de 0,04% à 986,90 points. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 0,18% à 12.461,08 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,08% à 11.174,86 points. Sur le plan sectoriel, 11 secteurs ont terminé dans le vert, avec à leur tête le secteur « Ingénieries et biens d’équipement industriels » qui a enregistré la plus forte hausse (+5,29%), boosté par son titre « Stroc Industrie ».

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 74,873 millions de dirhams, tandis que la capitalisation boursière a atteint, quant à elle, les 677,767 milliards de dirhams.

Les plus fortes baisses ont été accusées par Centrale Danone (-3,66%), Ennakl (-3,24%), Maroc Leasing (-3,09%), Alliances (-2,92%), Minière Touissit (-2,41%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industries (5,99%), Fenie Brossette (5,99%), Taqa Morocco (5,04%), Delattre Levivier Maroc (4,14%), et Stokvis Nord Afrique (3,96%).

YB