La Bourse de Casablanca finit dans le rouge

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges, mardi, en repli, affaiblie notamment par la mauvaise tenue des secteurs « Participation et promotion immobilières », « Distributeurs », « Télécommunications » et « Banques ».

Le Masi, indice principal de la cote casablancaise, a abandonné 0,81% à 12.182,2 points. Le MSI20 a cédé, pour sa part, 1,01%, passant sous la barre des 1.000 points à 995,2 points et le Madex a perdu 0,83% à 9.905,35 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a lâché 0,55% à 915,28 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,69% à 11.465,33 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est replié de 0,91% à 10.375,2 points.

Aux valeurs, le secteur « Participation et promotion immobilières » a accusé le plus fort repli de la journée (-3,99%), pénalisé par la chute de l’ensemble de ses valeurs. Les indices relatifs aux « Sylviculture et Papier » et « Distributeurs » ont abandonné respectivement 3,94% et 2,7%.

Le secteur des « Bâtiments et Matériaux de Construction » a perdu 1,64%, celui de l' »Agroalimentaire/production » a cédé 1,22% et celui des « Télécommunications » 0,92%.

Côté banques (-0,65%), la hausse de CIH (+0,36%) n’a pas pu compenser les baisses de Bank Of Africa (-2,03%), Attijariwafa Bank (-0,45%) et BCP (-0,19%).

Du côté des gagnants, le secteur des « Loisirs et Hôtels », représenté par Risma, a avancé de 2,54%, l’indice des « Services aux collectivités » a pris 1,94% et celui des « Société de financement et autres activités financières » a gagné 1,73%.

Le volume global des échanges de titres a dépassé 959 millions de dirhams (MDH), dont un montant de 438,4 MDH réalisé sur le marché central et 519,34 MDH volumes Apports.

Ciments du Maroc a été l’instrument le plus actif de la journée, avec un volume d’échanges de 187,72 MDH, suivi de Cosumar avec 158,35 MDH et Ittissalat Al-Maghrib avec 25,87 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à plus de 623,4 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Res Dar Saada (-3,99%), Douja Prom Addoha (-3,99%), Sonasid (-3,98%), Alliances (-3,98%) et Med Paper (-3,94%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Salafin (3,93%), Risma (2,54%), Afric Industries SA (2%), Zellidja S.A (2%) et Maghrebail (1,99%).

