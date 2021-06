La Bourse de Casablanca finit dans le rouge

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges, jeudi, en léger repli, affaiblie notamment par la mauvaise tenue des grandes capitalisations, à l’instar de Itissalat Al-Maghrib (IAM), Attijariwafa Bank, BCP et Ciments du Maroc.

Après avoir passé la majeure partie de la journée en territoire positif, le Masi, indice principal de la cote casablancaise, a clôturé en baisse de 0,3% à 12.476,51 points. Le MSI20 a cédé, pour sa part, 0,2% à 1.020,54 points et le Madex a abandonné 0,32% à 10.147,16 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a lâché 0,23% à 933,87 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,20% à 11.770,47 points, et le FTSE Morocco All-Liquid s’est replié de 0,35% à 10.632,96 points.

A l’exception de Managem, qui a enregistré une hausse de 3,99%, les autres dix meilleures capitalisations de la place casablancaise ont terminé en baisse. Ainsi, Itissalat Al-Maghrib a cédé 0,18%, Attijariwafa Bank a abandonné 0,43%, BCP a lâché 0,37% et Ciments du Maroc 0,92%.

Sur le plan sectoriel, l’indice des « Mines » a signé la plus forte hausse de la journée, (3,04%), suivi de celui des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » (1,71%), « Chimie » (1,45%), « Sylviculture et Papier » (0,8%), et « Industrie pharmaceutique » (0,14%). Le volume global des échanges de titres a dépassé 2,72 milliards de dirhams (MMDH), réalisé majoritairement sur le marché central. Ciments du Maroc a drainé près de 2,57 MMDH, Label Vie 31,76 millions de dirhams (MDH) et Managem 16,3 MDH. La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 641,39 MMDH. Les plus fortes baisses ont été accusées par Cartier saada (-3,15%), Sonasid (-2,54%), Alliances (-2,5%), Maghrebail (-1,95%) et Maroc Leasing (-1,89%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Fenie Brossette (4%), Managem (3,99%), Lesieur Cristal (3,98%), Stroc Industrie (3,94%) et Minière Touissit (2,44%).

