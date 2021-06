La Bourse de Casablanca finit dans le rouge

Malgré une brève incursion dans le vert à la mi-journée, la Bourse de Casablanca a fini la séance de mardi en baisse, affaiblie par la mauvaise tenue notamment des secteurs « Assurances », « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » et « Télécommunications ».

A la cloche finale, l’indice principal de la cote casablancaise, le Masi, a affiché une baisse de 0,1% à 12.366,57 points, et le MSI20 a terminé quasi-stable à 1.013,60 points (-0,02%).

Le Madex a abandonné, quant à lui, 0,13% à 10.056,95 points, et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a lâché 0,24% à 926,14 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,03% à 11.625,75 points, et FTSE Morocco All-Liquid s’est replié de 0,12% à 10.569,67 points.

Aux valeurs, le secteur de la « Participation et promotion immobilières » poursuit sur sa lancée, affichant la meilleure performance de la journée (+3,88%), à la faveur de l’envolée de son trio Alliances (+4%), Douja Prom Addoha (+3,98%) et Res Dar Saada (+3,33%). Le secteur a ainsi porté sa performance depuis le début de l’année à 34,57%.

L’indice « Chimie » a progressé, quant à lui, de 2,49%, grâce à la bonne tenue de la Snep (+2,51%) et de Maghreb Oxygène (+1,96%).

De même, le secteur « Industrie pharmaceutique » a gagné 2%, celui des « Loisirs et hôtels » 1,61% et celui d' »Electricité » 1,27%.

Du côté des perdants, le secteur des « Assurances » a abandonné 2,32%, la hausse de Saham Assurance (+0,41%) et de Afma (+0,25%) n’ayant pas pu compenser le repli de Wafa Assurance (-3,81%) et AtlantaSanad (-1,02%).

L’indice des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a accusé la seconde plus forte baisse sectorielle de la journée (-2,3%), suivi de celui des « Services de Transport » (-1,3%) et des « Services aux collectivités » (-0,92%).

A la baisse également, le secteur des « Télécommunications » a cédé 0,71%, et celui des « Mines » a perdu 0,44%.

Le volume global des échanges de titres a dépassé les 185,02 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. Par valeurs, Itissalat Al-Maghrib a drainé 37,32 MDH, LafargeHolcim Maroc 25,8 MDH, Attijariwafa Bank 18,87 MDH et Label Vie 18,62 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 636,48 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Alliances (4%), Ib Maroc.com (4%), Douja Prom Addoha (3,98%), Res Dar Saada (3,33%) et Snep (2,51%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par DLM (-3,97%), Fenie Brossette (-3,91%), Wafa Assurance (-3,81%), BMCI (-2,14%) et CDM (-2,11%).

AK