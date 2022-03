La Bourse de Casablanca finit dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge, ce vendredi, son indice de référence, le MASI, s’étant replié de 0,61% à 12.785,57 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,72%, à 1.033,31 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a baissé de 0,45%, à 963,96 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, se sont délestés de respectivement 0,86%, à 11.773,27 pts et 0,75%, à 10.732,8 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la baisse la plus forte (-5,96%), suivi de l’indice de la participation et promotion immobilières (-5,93%), et de l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings (-5,71%).

A l’opposé, l’indice du pétrole et gaz a enregistré la plus forte hausse (+2,58%) de la séance, suivi de l’indice des sociétés de placement immobilier s’est élevé de +1,29%, et de celui des assurances (+1,16%).

Le volume global des échanges a porté sur 194,18 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions). Du côté des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a drainé 39 MDH, Itissalat Al-Maghrib 13,84 MDH et Bcp 13,22 MDH. En ce qui concerne la capitalisation boursière, elle a dépassé les 665,91 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses ont été réalisées par Alliances (-5,99% à 47,9 dirhams (DH)) et Jet Contractors (-5,99% à 197,7 DH), Delattre Levivier Maroc (-5,98% à 61,11 DH) et Fenie Brossette (-5,98% à 130,6 DH) et Res Dar Saada (-5,97% à 25,83 DH).

À l’inverse, Disway (+5,99% à 773,7 DH), Ib Maroc.Com (+5,98% à 36,14 DH), Atlantasanad (+5,83% à 127 DH), Afriquia Gaz (+5,4% à 5.270 DH) et Réalisations Mécaniques (+2,61% à 157 DH) ont affiché les plus fortes hausses.