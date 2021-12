La Bourse de Casablanca finit dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge, ce mercredi, son principal indice, le Masi, lâchant 0,25% à 13.210,5 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est délesté de 0,29%, à 1.076,01 pts, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a reculé de 0,21%, à 10.696,05 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a diminué, pour sa part, de 0,47% à 988,25 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est replié de 0,26%, à 11.133,18 et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a reculé de 0,18%, à 12.421,07 pts.

Aux valeurs, le secteur de la sylviculture et papier a accusé le plus fort repli de la séance, plombé par son unique valeur Med Paper (-6%).

Le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels a abandonné 2,72%, celui des sociétés de portefeuilles-holdings a cédé 1,5% et celui du pétrole et Gaz a reculé de 1,27%.

Côté banques (-0,72%), à l’exception de CDM (stable à 601 dirhams), toutes les valeurs ont affiché grise mine. Ainsi, BMCI a perdu 1,43%, Bank Of Africa -1,04%, Attijariwafa Bank -0,73%, BCP -0,52% et CIH -0,03%. Du côté des gagnants, le secteur pharmaceutique s’est offert la plus forte hausse (+1,37%), suivi du secteur de la participation et promotion immobilières (+1,09%) et de celui des sociétés de placement immobilier (0,73%).

Au titre de cette journée, le volume global des échanges s’est chiffré à 301,56 millions de dirhams (MDH), dont 114,57 MMDH réalisés sur le marché central (actions) et 186,98 MDH sur le marché de bloc (actions).

TGCC (+3,07%) a été l’instrument le plus actif avec 53,47 MDH, suivi d’Itissalat Al-Maghrib (13,37 MDH), CDM (6,07%) et Managem (6,04 MDH). La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 684,03 milliards de dirhams (MMDH).

Med Paper (-6% à 23,83 dirhams (DH)), Delattre Levivier Maroc (-5,92% à 57,8 DH), M2m Group (-5,24% à 675 DH), Afriquia Gaz (-1,92% à 5.100 DH) et Stokvis Nord Afrique (-1,61% à 16,5 DH), ont accusé les plus fortes baisses.

En revanche, Cartier Saada (+5,79% à 30,16 DH), Ib Maroc.Com (+4,37% à 36,99 DH), TGCC (+3,07% à 168,05 DH), Lesieur Cristal (+2,56% à 191,95 DH) et Fenie Brossette (+2,39% à 139 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

AK