La Bourse de Casablanca finit dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge, mercredi, le MASI abandonnant 0,08% à 13.271,03 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se sont repliés respectivement de 0,29% à 1.081,47 pts et 0,19% à 10.743,88 pts.

De son côté, le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est replié de 0,1% à 995,59 pts.

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont reculé de respectivement 0,51% à 12.452,86 pts et 0,29% à 11.212,45 pts.

Le secteur du pétrole et gaz s’est offert la plus forte hausse (+3,42%), suivi du secteur des boissons (+2,39%). L’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a avancé de 1,89%.

En revanche, l’indice de la sylviculture et papier a réalisé la plus mauvaise performance (-5,73%), suivi de l’indice pharmaceutique (-3,02%). À la baisse également, l’indice de la participation et promotion immobilières qui a trébuché de 1,8%.

Le volume global des échanges a porté sur 73,96 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central. Le volume du marché Central a atteint 49,7 MDH, alors que celui du marché de Bloc s’est établi à 23,95 MDH et celui des transferts à 309.900,8 dirhams. La capitalisation boursière a, de son côté, dépassé les 683,29 milliards de dirhams (MMDH).

À la cloche finale, 18 valeurs ont été en hausse contre 20 en baisse et 35 valeurs ont été stables. Les plus fortes hausses ont été réalisées par Ib Maroc.Com (+5,99% à 33,45 DH), Delattre Levivier Maroc (+5,15% à 51,9 DH), Afriquia Gaz (+3,99% à 5.211 DH), Maghreb Oxygène (+2,91% à 404,95 DH) et Société des boissons du Maroc (+2,88% à 820 DH).

À l’opposé, Med Paper, Sothema, Stokvis Nord Afrique et Douja Prom Addoha et Cosumar ont accusé les plus fortes baisses, avec respectivement -5,73% à 24,2 DH, -3,33% à 1.450 DH, -2,91% à 16,99 DH, -2,37% à 10,73 DH et -1,87% à 262,95 DH.