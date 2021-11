La Bourse de Casablanca finit dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge mardi, son indice de référence, le Masi, cédant 0,11% à 13.085,38 points (pts).

Le MSI20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,33% à 1.063,03 pts, tandis que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a baissé de 0,23% à 10.581,75 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est replié de 0,33% à 979,6 pts.

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a reculé de 0,04% à 12.286,4 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid de 0,41% à 11.033,88 pts.

Au niveau sectoriel, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings a réalisé la meilleure performance avec un gain de 4,31%, suivi de ceux des matériels, logiciels et services informatiques (+3,6%) et de l’immobilier (+3,47%).

A la baisse, le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels a perdu 5,71%, tandis que le bâtiment et matériaux de construction et les services de transport ont cédé respectivement 1,84% et 1,45%.

Dans la foulée, le volume global des échanges a atteint 291,71 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (Actions) avec 289,35 MDH, les transferts (1,99 MDH) et les apports (375.676,6 dirhams). Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée à près de 674,66 milliards de dirhams (MMDH).

À la cloche finale, 22 valeurs ont été en baisse contre 25 en hausse et 27 valeurs ont été stables.

Ainsi, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Cartier Saada (+3,46% à 29 DH), Ciments du Maroc (+4,78% à 1,771 DH), Delattre Levivier Maroc (+5,57% à 49 DH), Stroc Industrie (+5,79% à 40,5 DH) et Stokvis Nord Afrique (+5,99% à 18,05 DH).

Contre-tendance, Hps (+4,53% à 6.900 DH), Douja Prom Addoha (+4,5% à 10,45 DH), Delta Holding (+4,33% à 31,3 DH), Colorado (+4,03% à 62 DH) et Dari Couspate (+4% à 4.163 DH) ont affiché les plus fortes hausses.