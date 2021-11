La Bourse de Casablanca finit dans le rouge

La Bourse de Casablanca a fini la séance de ce vendredi en repli, son principal indice, le MASI, ayant baissé de -0,78%, à 13.221,08 points (pts).

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, et le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, ont cédé respectivement du terrain à hauteur de -0,95% à 990,78 pts, -0,84% à 10.696,54 pts et -0,75% à 1.076,53 pts.

Le secteur des sociétés de placement immobilier a enregistré la plus forte hausse (+0,91%), particulièrement du fait de la bonne tenue d’Aradei Capital (+1,23%), suivi du secteur des distributeurs (+0,85%).

L’indice de la participation et promotion immobilières a accusé la baisse la plus forte (-2,93%), notamment à cause de la mauvaise performance de Douja Prom Addoha (-3,84%), suivi de l’indice des matériels, logiciels et services informatiques (-2,11%).

Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses ont été affichées par Bmci (-5,88% à 628,7 dirhams (DH)), Ib Maroc.Com (-4,54% à 35,32 DH), Douja Prom Addoha (-3,84% à 10,27 DH), HPS (-2,99% à 6.694 DH) et CIH (-2,5% à 330 DH).

En revanche, Maghreb Oxygène avec +4% à 399,35 DH a réalisé la meilleure performance, suivi de Saham Assurance avec 3,37% avec 1440 DH, Ennakl avec +2,92% à 36,99 DH ainsi que Stokvis Nord Afrique avec +1,75% à 20,35 DH et Bank of Africa avec +1,57% à 188 DH.

Le volume global des échanges s’est établi, quant à lui, à 16,6 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions).

Ittisalat Al Maghrib a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 23,46 MDH, suivi de AttijariWafa Bank avec 20,8 MDH et Aradei Capital avec un flux transactionnel de 16,2 MDH.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle s’est établie à près de 681 milliards de dirhams (MMDH).

BR