La Bourse de Casablanca finit dans le rouge

La Bourse de Casablanca a fini dans le rouge, ce mercredi, son indice phare, le MASI, ayant cédé du terrain à hauteur de -0,27%, à 13.344,29 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de -0,37%, à 1.083,96 pts, et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a baissé de -0,28%, à 10.802,4 pts.

Pour sa part, Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est délesté de -0,28%, respectivement à 10.802,4 pts et 999,38 pts. Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont baissé de respectivement -0,25%, à 12.494,54 pts et -0,2%, à 11.269,46 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier a enregistré la plus forte hausse (+4,13%), notamment en raison de la bonne tenue de son unique titre Med Paper.

De son côté, l’indice du pétrole et gaz a bondi de +1,18%, particulièrement du fait de la bonne performance de TotalEnergie Marketing Maroc (+2,94%).

L’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la baisse la plus forte (-3,16%), suivi de l’indice des boissons (-2,45%).

La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 687,39 milliards de dirhams (MMDH), alors que le volume total des échanges s’est chiffré à 90,67 millions de dirhams (MDH). Sur le plan individuel, les plus fortes baisses ont été réalisées par Fenie Brossette (-5,99% à 161,7 dirhams (DH)), Ib Maroc.Com (-5,98% à 39,6 DH) et Stroc Industrie (-5,98% à 57,19 DH), Cartier Saada (-5,97% à 30,06 DH) et Maghreb Oxygène (-3,99% à 394,4 DH). À l’inverse, Stokvis Nord Afrique (+5,99% à 19,82 DH), Med Paper (+4,13% à 32,78 DH), Unimer (+3,98% à 132,05 DH), Delattre Levivier Maroc (+3,15% à 55,95 DH) et TotalEnergie Marketing Maroc (+2,94% à 1.750 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

BR