La Bourse de Casablanca finit dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé ce vendredi en baisse, pénalisée notamment par la mauvaise tenue des secteurs de l’industrie pharmaceutique, de la chimie et des équipements électroniques et électriques.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,67% à 12.884,05 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a lâché 0,74% à 1.053,3 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a, quant à lui, régressé de 0,76% à 10.476,62 points et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a cédé 0,96% à 968,39 points. S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a diminué de 0,97% à 12.193,92 points et le FTSE Morocco All-Liquid de 0,81% à 10.985.59 points.

Au niveau sectoriel, 17 secteurs ont terminé dans le rouge, contre 6 en hausse, tandis qu’un secteur n’a affiché aucune variation. Grâce à la performance des titres Med Paper (+3,97%), le secteur de la Sylviculture et papier (+3,97%) a signé la meilleure performance.

Le secteur « Électricité » a progressé de 3,88%, conforté par l’envolée de l’action Taqa Morocco (+3,88%). En revanche, les secteurs « Industrie pharmaceutique » (-3,57%), « Chimie » (-2,42%) et « Équipements électroniques et électriques » (-1,96%) ont achevé la séance en grise mine.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 200,777 millions de dirhams (MDH), tandis que la capitalisation boursière a atteint, quant à elle, les 663,204 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Sothema (-3,81%), Snep (-2,54%), Delta Holding (-1,97%), Cartier Saada (-1,96%) et Nexans Maroc (-1,96%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Med Paper (+3,97%), Fenie Brossette (+3,96%), Stokvis Nord Afrique (+3,94%), Taqa Morocco (+3,88%) et IB Maroc.com (+3,13%).

YB