La Bourse de Casablanca entame le mois de septembre dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé en petite hausse mercredi, soutenue notamment par la bonne tenue des secteurs « Sylviculture et Papier », « Industrie pharmaceutique » et « Ingénieries et Biens d’équipement industriels ».

Au terme de cette première séance du mois de septembre, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé légèrement de 0,09% à 12.705,58 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a pris 0,11% à 1037,84 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé également de 0,09% à 10.324,03 points, tandis que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est stabilisé à 954,08 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,16% à 12.006,54 points, alors que le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,05% à 10.838,14 points.

Au volet sectoriel, la cote a vu 14 de ses indices gagner du terrain, contre seulement 6 perdants, alors 4 autres n’ont affiché aucune variation.

Le secteur « Sylviculture & Papier » a grimpé de 3,99%, soit la plus forte hausse de la journée, boosté par son unique titre Med Paper. De même, le secteur « Industrie pharmaceutique » a pris 3,65% et celui des Ingénieries et Biens d’équipement industriels 2,49%.

A la hausse également, l’indice de l' »Electricité » a progressé de 1,77% et celui de la « Chimie » de 1,61%.

En revanche, le secteur « Participation et promotion immobilières » a accusé la plus forte baisse de la journée (-3,98%), suivi de celui du « Transport » (-1,96%), et de celui des « Mines » (-1,33%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 96 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Par valeurs, Sonasid a drainé 15,85 MDH, Douja Prom Addoha 13,73 MDH et Itissalat Al-Maghrib 11,73 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 654,04 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Med Paper (+3,99%), Stroc Industrie (+3,90%), Sothema (+3,85%), M2M Group (+3,67%) et S.M Monétique (+3,57%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Alliances et Jet Contractors (-4% chacune), Sonasid (-3,99%), Res Dar Saada (-3,98%) et Douja Prom Addoha (-3,98%).