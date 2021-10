La Bourse de Casablanca en petite baisse ce jeudi à l’ouverture

La Bourse de Casablanca a entamé la séance de jeudi en légère baisse, le Masi rétrogradant de 0,12%, à 13.274,16 points (pts).

Le MSI 20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, baissait de 0,11%, à 1.083,29 pts, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, cédait, pour sa part, 0,13%, à 10.779,93 pts.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » lâchait, de son côté, 0,17%, à 993,42 pts.

Sur le front des valeurs, Delta Holding et IB Maroc.com réalisaient les plus fortes baisses de la Bourse en ce début de séance, avec respectivement -4,13% et -3,3%, suivis de Mutandis SCA avec -1,22%.

À l’inverse, Fenie Brossette (+4,9%), Ennakl (+3,99%) et Afric Industries SA (+3,10%) enregistraient les plus fortes hausses.

S.L. (avec MAP)