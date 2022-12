La Bourse de Casablanca en légère hausse à l’ouverture

La Bourse de Casablanca évoluait en légère hausse, jeudi dans les premiers échanges, son indice principal, le MASI, gagnant 0,16% à 11.309,06 points (pts).

Peu après l’ouverture, le MSI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, progressaient de 0,25% chacun, à respectivement 915,81 pts et 844,93 pts.

Du côté des valeurs, Auto Hall (+3,93% à 74 dirhams (DH)), Itissalat Al-Maghrib (+1,39% à 113,35 DH), Fenie Brossette (+1,29% à 129,8 DH), Delattre Levivier Maroc (+0,54% à 39,2 DH) et Sodep-Marsa Maroc (+0,41% à 229,95 DH) réalisaient les meilleures performances de la matinée.

À l’opposé, les plus fortes baisses étaient accusées par Taqa Morocco (-2,73% à 1.070 DH), Delta Holding (-1,47% à 27,49 DH), Atlantasanad (-1,28% à 116 DH), Immorente Invest (-1,26% à 101,7 DH) et Résidences Dar Saada (-1,05% à 18,9 DH).

La veille, le MASI avait clôturé en hausse de 0,38%.