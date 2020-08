La Bourse de Casablanca en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 3 au 7 août 2020 en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, prenant respectivement 0,28% et 0,33%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a culminé à 10.256,81 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu à 8.337,85 points. Les deux indices ont vu leurs performances annuelles s’établir respectivement à -15,73% et -15,94%.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,34% à 9.102,63 points et le FTSE Morocco All-Liquid 0,12% à 8.788,84 points.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », il a pris 0,68% à 782,05 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice des « Ingénieries et biens d’équipement industriels » s’est distingué avec une hausse de 12,93%, alors que ceux des « Mines » et des « Sociétés de portefeuille-holding » ont bouclé la semaine sur des gains respectifs de 11,94% et 6,19%.

A l’opposé, la cote comptait 12 compartiments en territoire négatif, les plus fortes baisses ont concerné « Loisirs et Hôtels » (-10,48%), « Services aux collectivités » (-9,47%) et « Chimie » (-4,98%).

La capitalisation boursière s’est chiffrée au terme de cette période à plus de 530 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume d’échanges a atteint de 214,37 millions de dirhams (MDH), dont plus de 214 MDH réalisés sur le marché central. Sur le front des valeurs, les meilleures performances hebdomadaires ont été l’œuvre de Delattre Levivier Maroc (+21,53), Stokvis Nord Afrique (+21,38%), SMI (+17,68%) et Managem (+11,98%).

En revanche, Risma (-10,48%), HPS (-5,72%), Lydec (-9,47%), Central Danone (-7,66%) et Cartier Saada (-6,18%) ont signé les plus fortes baisses.

S’accaparant 17,17% de la volumétrie globale, Managem fut la valeur la plus active de la semaine suivie de Attijariwafa Bank (15,04%), Sodep-Marsa Maroc (7,41%) et Itissalat Al-Maghrib (7,31%).