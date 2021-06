La Bourse de Casablanca en hausse du 31 mai au 4 juin

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 31 mai au 04 juin, en territoire positif, son indice principal le Masi gagnant 1,75% à 12.375,91 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé, de son côté, de 1,78% à 1.013,3 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé de 1,74% à 10.067,45 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 2,79% à 11.610,16 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 1,66% à 10.583,71 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris 1,18% à 929,62 points.

Ce mouvement haussier trouve son origine dans le secteur « Participation et promotion immobilières » qui a réalisé la meilleure performance cette semaine, avec un gain de 13,28%, suivi de l’indice « Industrie Pharmaceutique » (7,58%) puis « Matériels, Logiciels et Services informatiques » (5,72%).

En revanche, le secteur des Sociétés et placement immobilier a cédé 0,66%, alors que celui des « Sociétés de portefeuilles-Holdings » a abandonné 0,18%.

Dans la foulée, le volume global des échanges s’est chiffré à près de 858,36 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à plus de 638,1 milliards de dirhams (MMDH).

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Douja Prom Addoha (+15,93%), Alliances (+11,07%), et Salafin (+9,04%).

En revanche, Cartier Saada, Stroc Industrie, et Zellidja S.A ont accusé les plus forts replis avec respectivement 5,46%, 5,03% et 3,93%.

Avec un volume transactionnel de plus de 137 MDH, Itissalat Al-Maghrib a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 17,86% des transactions, suivi de HPS avec 89,7 MDH (11,69%) et AttijariWafa Bank avec 57,08 MDH (7,44%).

