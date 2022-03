La Bourse de Casablanca en hausse (du 14 au 18 mars)

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 14 au 18 mars 2022 en hausse, son principal indice, le Masi, gagnant 2,01% à 12.877,80 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a pris 2,24% à 1.041,54 points et le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG), s’est bonifié de 2,19% à 968,34 points.

Au terme de cette semaine, 10 indices sectoriels ont clôturé sur une note positive, contre 13 en territoire négatif. Le secteur de du transport a accusé le plus fort repli (-10,45%), suivi par ceux de bâtiment et matériaux de constructions (-9,85%) et de l’immobilier (-7,45%).

A l’opposé, l’indice sectoriel des mines (+12,64%) a enregistré la meilleure performance hebdomadaire, devant ceux des ingénieries et biens d’équipements industriels (+12,54%) et des services aux collectivités (+12,26%).

Au titre des cinq séances de cette semaine, le volume global s’est élevé à plus de 396 millions de dirhams (MDH). Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Attijariwafa Bank avec un volume transactionnel de 45,41 MDH, Alliances (44,3 MDH) et BCP (34,8 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 671,72 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, M2M Group (-5,66% à 750 DH), Stroc Industrie (-5,48% à 43,48 DH), Lydec (-5,36% à 265 DH), IB Maroc.com (-4,84% à 35,02 DH) et Maghreb Oxygène (-3,99% à 388,85 DH) ont accusé les plus fortes baisses de la semaine.

Les meilleures performances hebdomadaires ont été l’œuvre de Med Paper (15,91% à 23,31), Réalisations mécaniques (+11,55% à 155,50 DH), Totalenergies Marketing Maroc (+10,85% à 1.675 DH), Timar (+9,20% à 136,50 DH) et Maghrebail (+8,13% à 865,50 DH).

S.L. (avec MAP)