La Bourse de Casablanca en hausse du 11 au 15 avril

La Bourse de Casablanca a évolué en hausse durant la semaine du 11 au 15 avril 2022, son principal indice, le Masi, gagnant 0,41% à 12.999,31 points.

Au cours de la même période, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a pris 0,56% à 1.054,16 points et le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG), a avancé de 0,33% à 978,85 points.

Ces trois indices ont ainsi réduit leurs contreperformances annuelles à respectivement -2,69%, -2,91% et -1,92%.

Sur le plan sectoriel, 14 indices ont clôturé la semaine sur une note positive, contre 9 en territoire négatif. L’indice Loisirs et hôtels (+4,54%) a enregistré la meilleure performance hebdomadaire, devant celui d’ingénierie et biens d’équipements industriels (+3,59%) et celui des services de transport (+2,93%).

A l’opposé, le secteur du transport a accusé le plus fort repli (-5,6%), suivi par celui des Sociétés de portefeuille-Holding (-3,25%) et Sociétés de financement et autres activités financières (-2,85%).

Le volume global s’est élevé à plus de 713,17 millions de dirhams (MDH), dont plus de 633 MDH ont été réalisés sur le marché central (actions). Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Cosumar avec un volume transactionnel de plus de 92,48 MDH, Attijariwafa Bank (79,53 MDH) et Alliances (79,33 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 676,12 milliards de dirhams (MMDH).

Côté valeurs, les meilleures performances ont été l’œuvre de Delattre Levivier Maroc (+7,72%), Alliances (+6,12%) et Atlanta Sanad (+5,31%).

A l’inverse, Fennie Brossette (-7,18%), Eqdom (-7,01%) et Afma (-6,50%) ont accusé les plus fortes baisses de la semaine.