La Bourse de Casablanca en hausse ce vendredi

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse, vendredi, son principal indice, le Masi, gagnant 0,09%, à 12.168,52 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,13%, à 983,72 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait de 0,22%, à 910,31 pts.

Du côté des valeurs, Cartier Saada (+5,52% à 28,49 dirhams (DH)), Med Paper (+3,48% à 33,94 DH), Fenie Brossette (+1,54% à 132 DH), Douja Prom Addoha (+1,53% à 8,64 DH) et Itissalat Al-Maghrib (+1,18% à 120 DH) enregistraient les plus fortes hausses. En revanche, Sanlam Maroc (-4,41% à 1.214 DH), Stroc Industrie (-2,68% à 36 DH), Taqa Morocco (-2,5% à 1.170 DH), Disty Technologies (-1,38% à 716 DH) et Alliances (-1,24% à 67 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le Masi a fini proche de l’équilibre (+0,02%) à 12.157,42 pts.

S.L. (avec MAP)