La Bourse de Casablanca en bonne mine ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré dans le vert vendredi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,28% à 10.450,35 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,08% à 832,15 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait de 0,12% à 775,02 pts.

Sur le plan individuel, Managem (+4,93% à 2.340 DH), Taqa Morocco (+4,9% à 1.070 DH), Attijariwafa Bank (+2,15% à 380 DH), TGCC (+1,69% à 120 DH) et Douja Prom Addoha (+1,61% à 6,3 DH) affichaient les plus fortes hausses.

En revanche, Atlantasanad, Lafargeholcim Maroc, Wafa Assurance, HPS et Disty Technologies réalisaient les plus fortes baisses, avec respectivement -3,25% à 113,1 DH, -2,86% à 1.360 DH, -2,78% à 3.500 DH, -2,17% à 6.261 DH et -1,36% à 177,5 DH.

Jeudi, le MASI avait terminé sur une perte de 2,21%.

S.L.