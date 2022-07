La Bourse de Casablanca en bonne mine ce mercredi

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine mercredi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,5% à 12.017,21 points (pts).

Au début de cette séance, marquée par la première cotation de la société Disty Technologies, distributeur de produits et solutions informatiques, le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,49% à 901,21 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se bonifiait de 0,71% à 974,59 pts.

Aux valeurs, Cosumar (+5,91% à 226,7 DH), Disway (+4,46% à 773 DH), Delta Holding (+4,29% à 29,19 DH), Atlantasanad (+3,91% à 133 DH) et Bank of Africa (+3,13% à 187,7 DH) affichaient les plus fortes hausses.

En revanche, Disty Technologies (-5,99% à 267 DH), Risma (-4,14% à 111,05 DH), Stroc Industrie (-2,52% à 34 DH), Managem (-1,28% à 1.851 DH) et Res Dar Saada (-0,04% à 23,44 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,75%.

S.L. (avec MAP)