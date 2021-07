La Bourse de Casablanca en baisse du 12 au 16 juillet

La Bourse de Casablanca a achevé la semaine allant du 12 au 16 juillet 2021 en baisse, son principal indice, le Masi, accusant une baisse de 0,56% à 12.166,09 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, cotées à la place casablancaise, a, de son côté, cédé 0,78% à 991,99 points.

Pour sa part, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a perdu 0,61% à 9.885,54 points.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a reculé de 0,41% à 11.486,84 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid s’est déprécié de 0,62% à 10.364,77 points.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », il s’est établi à 913,59 points (-0,38%).

Sur le plan sectoriel, 16 secteurs des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative, contre 8 en hausse.

Les secteurs « Immobilier » (-3,51%), « Electricité » (-2,89%) et « Transport » (-2,77%) ont enregistré les plus forts replis.

A la hausse, « Société de financement et autres activités financières » a réalisé la meilleure performance avec un gain de 2,85%, devant les « Mines » 1,80%.

Dans la foulée, le volume global des échanges a dépassé les 782 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 626,51 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs individuelles, Aluminium du Maroc, Balima et AGMA ont accusé les plus lourdes baisses avec respectivement -5,56%, -5,51% et -5,30%, tandis que Fenie Brossette (+21,59%), Ennakl (+8,04%) et Eqdom (+8,02%) ont affiché les fortes hausses de la semaine.

Avec un volume transactionnel de plus de 53,56 MDH, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 12,91% des transactions, suivi de Mutandis SCA avec 48,49 MDH (11,69%) et Itissalat Al-Maghrib avec 37,90 MDH (9,14%).

S.L. (avec MAP)