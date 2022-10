La Bourse de Casablanca en baisse ce vendredi à l’ouverture

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse, vendredi, son indice de référence, le Masi, se repliant de 0,21% à 11.714,35 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, perdait 0,24% à 945,72 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, abandonnait 0,14% à 885,48 pts.

Du côté des valeurs, Stroc Industrie (-4,37% à 40 dirhams (DH)), Risma (-1,45% à 112,35 DH), Cosumar (-1,42% à 202 DH), Itissalat Al-Maghrib (-0,99% à 115,55 DH) et Auto Hall (-0,67% à 74,5 DH) accusaient les plus fortes baisses. En revanche, Colorado (+4,52% à 45,99 DH), Fenie Brossette (+2,96% à 139 DH), Med Paper (+0,65% à 32,37 DH), Managem (+0,16% à 2.459 DH) et Disway (+0,14% à 705 DH) enregistraient les plus fortes hausses. Jeudi, le Masi avait clôturé sur un gain de 0,65%.

S.L. (avec MAP)