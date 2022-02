La Bourse de Casablanca démarre proche de l’équilibre ce vendredi

La Bourse de Casablanca démarrait proche de l’équilibre, vendredi, son principal indice, le MASI, évoluant de 0,05% à 3.920,75 points (pts). Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, enregistrait un léger accroissement de 0,09% à 1.134,35 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, enregistrait une légère hausse de 0,06% à 1.049,68 pts.

Sur le front des valeurs, Stroc Industrie, Med Paper et Atlantasanad réalisaient les plus fortes hausses, avec respectivement +5,53% à 57,99 dirhams (DH), +2,32% à 26,89 DH et +2,26% à 145 DH, suivis par Aluminium du Maroc (+1,19% à 1.450 DH) et Sodep-Marsa Maroc (+1,19% à 288,9 DH). À l’opposé, Fenie Brossette (-2,42% à 141 DH) enregistrait la plus forte baisse, suivis de TGCC avec -1% à 183,15 DH et Managem avec -1% à 1.881 DH, Res Dar Saada avec -0,98% à 30,3 DH et Delattre Levivier Maroc avec -0,59% à 94,01 DH.

La veille à la clôture, le MASI avait légèrement augmenté de 0,06% à 13.913,39 pts.

