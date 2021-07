La Bourse de Casablanca démarre en ordre dispersé

La Bourse de Casablanca a ouvert en ordre dispersé, mercredi, son indice principal, le Masi, prenant 0,02% et le MSI20 perdant 0,04%. Dans les premiers échanges, le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, totalisait 996,71 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, lâchait 0,02% à 9.927,26 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est établi, quant à lui, à 918,46 points (+0,05%).

Aux valeurs, Fenie Brossette gagnait 3,99%, devançant CIH (+3,98%), SMI (+1,73%) et Lydec (+1,53%).

A l’opposé, Alliances reculait de 1,66%, alors que Sodep-Marsa Maroc et BCP cédaient respectivement 1,20% et 0,75%.

S.L. (avec MAP)