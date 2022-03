La Bourse de Casablanca démarre en hausse ce jeudi

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en territoire positif, jeudi, son principal indice, le Masi, gagnant 0,15% à 12.770,84 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, restait quasi-stable à 1.033,20 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, prenait 0,18% à 959,40 pts.

Sur le plan individuel, Alliances (+5,98% à 65,18 DH), Wafa Assurance (+5,96% à 4.800 DH), Smi (+5,68% à 1.415 DH), Salafin (+2,89% à 750 DH) et Sothema (+0,95% à 1.480 DH) affichaient les plus fortes hausses. À l’inverse, Fenie Brossette (-4,2% à 137 DH), Douja Prom Addoha (-3,86% à 24,7 DH), Med Paper (-2,1% à 24,7 DH), Atlantasanad (-1,8% à 125,7 DH) et Snep (-0,94% à 835 DH) accusaient les plus fortes baisses. Mercredi, le Masi avait clôturé sur un gain de 0,24%.

S.L. (avec MAP)