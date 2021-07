La Bourse de Casablanca démarre en hausse

La Bourse de Casablanca a démarré vendredi, en légère hausse, son principal indice Masi gagnant 0,05% à 12.424,65 points.

Le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, progressait de 0,03% à 1.016,99 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, de 0,05% à 10.106,08 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » se situait à 932,54 points (+0,09%).

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 avançait de 0,16% à 11.693,11 points, et le FTSE Morocco All-Liquid de 0,12% à 10.602,13 points. Aux valeurs, Cartier Saada (+3,96%) se trouvait en tête des gagnants, devançant Risma (+3,25%) et Managem (+1,13%).

Contre-tendance, Fenie Brossette lâchait 1,28%, soit le plus fort repli de la matinée, alors que SNEP et Douja Prom Addoha accusaient des baisses respectives de 1,2% et 0,66%.

S.L. (avec MAP)