La Bourse de Casablanca démarre en hausse

La Bourse de Casablanca a ouvert lundi en territoire positif, son principal indice Masi s’adjugeant 0,09% à 12.428,43 points.

Le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, progressait de 0,04% à 1.015,7 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, avançait de 0,09% à 10.106,42 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » prenait, quant à lui, 0,08% à 930,65 points.

Aux valeurs, Delta Holding gagnait 3,76%, devançant Ennakl (3,63%), Feni Brossette (2,26%) et SNEP (2,25%).

A l’opposé, Ib Maroc.com reculait de 3,85%, alors que Aradei Capital, Taqa Morocco et Immorente Invest cédaient respectivement 1,03%, 0,87% et 0,21%. Vendredi, Masi et MSI20 ont clôturé sur des pertes de 0,47% et 0,51%.

S.L. (avec MAP)