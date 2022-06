La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine ce mercredi

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine mercredi, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,27% à 12.055,12 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se renforçait de 0,34% à 972,41 pts, tandis que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, lâchait 0,27% à 908,5 pts.

Aux valeurs individuelles, Attijariwafa Bank (+2,84% à 435 DH), Ciments du Maroc (+2,7% à 1.710 DH), Afric Industries Sa (+2,4% à 350,1 DH), Aradei Capital (+0,02% à 446,1 DH) et Colorado (+0,02% à 50,43 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, BMCI (-3,82% à 529 DH), TGCC (-3,55% à 133,1 DH), Bank of Africa (-2,98% à 187,25 DH), SMI (-2,76% à 1.410 DH) et Alliances (-2,4% à 52,51 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,37%.

S.L. (avec MAP)