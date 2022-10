La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine ce mardi

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine mardi, son indice de référence, le MASI, progressant de 0,41% à 11.633,33 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,54% à 939,96 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, gagnait 0,83% à 872,48 pts.

Du côté des valeurs, Immorente Invest (+4,75% à 105,8 DH), Bank of Africa (+4,66% à 173 DH), Res Dar Saada (+4,55% à 23 DH), Taqa Morocco (+4,12% à 1.187 DH) et Managem (+2,04% à 2.450 DH) affichaient les plus fortes hausses.

En revanche, Afric Industries Sa (-2,22% à 346,15 DH) Auto Hall (-1,87% à 73,6 DH), Microdata (-1,32% à 508,2 DH), BCP (-1,19% à 237,15 DH) et Alliances (-0,85% à 66,5 DH) accusaient les plus fortes baisses.

La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,23%.

S.L. (avec MAP)