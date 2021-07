La Bourse de Casablanca démarre en baisse

La Bourse de Casablanca a démarré, lundi, en repli, son principal indice Masi perdant 0,59% à 12.352,75 points.

Le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, reculait de 0,64% à 1.010,72 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, de 0,61% à 10.046,58 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » se situait à 927,07 points (-0,54%).

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 lâchait 0,06% à 11.686,29 points, et le FTSE Morocco All-Liquid 0,02% à 10.600,42 points.

Aux valeurs, Cartier Saada (-3,99%) se trouvait en tête des perdants, suivie par Douja Prom Addoha (-3,93%) et Stroc Industrie (-3,89%). Contre-tendance, Fenie Brossette (+2,46%) réalisait la plus forte hausse de la matinée, devant SNEP (+1,05%) et BCP (+0,30%).

S.L. (avec MAP)