La Bourse de Casablanca démarre dans le vert

La Bourse de Casablanca a ouvert en légère hausse, jeudi, l’indice global composé de toutes les valeurs de type action, Masi, progressant de 0,02% à 12.363,78 points.

Quelques minutes après l’ouverture, le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, prenait 0,14% à 1.014,1 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, avançait de 0,02% à 10.054,56 points.

En revanche, l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » reculait de 0,04% à 923,22 points. Aux valeurs, Jet Contractors réalisait la plus forte hausse de la matinée (3,98%), devant Atlantasanad (2,11%) et Mutandis (1,44%).

A la baisse, Managem se repliait de 2,82%, alors que Alliances et Fenie Brossette perdaient 1,24% et 0,8% respectivement. Mercredi, Masi et MSI20 ont clôturé sur des pertes de 0,04% et 0,09%.

S.L. (avec MAP)