La Bourse de Casablanca démarre dans le vert ce vendredi

La Bourse de Casablanca démarrait dans le vert vendredi, son principal indice, le Masi, progressant de 0,06% à 12.943,01 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,11% à 1.046,57 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se bonifiait de 0,15% à 978,14 pts. Sur le front des valeurs, Med Paper affichait la plus forte hausse (+3,82% à 22,84 DH), devant Atlantasanad (+3,73% à 134,90 DH), Colorado (+2,36% à 63 DH), Bank Of Africa (+1,46% à 204,95 DH) et Ciment du Maroc (+0,86% à 1.765 DH).

À l’inverse, Stroc Industrie (-4,97% à 43 DH), Sothema (-3,41% à 1.531 DH), Alliances (-2,05% à 58,40 DH), Mutandis SCA (-1,53% à 248,15 DH) et TGCC (-1,16% à 170 DH) accusaient les plus fortes baisses.

La veille à la clôture, le MASI avait gagné 1,36%.

S.L. (avec MAP)