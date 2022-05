La Bourse de Casablanca démarre dans le vert ce jeudi

La Bourse de Casablanca a entamé la séance de jeudi dans le vert, son indice phare, le MASI, progressant de 0,05% à 13.147,75 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,05%, à 1.064,04 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, grimpait de 0,1%, à 988,98 pts.

Sur le front des valeurs, Atlantasanad (+2,89% à 144,05 DH), Afriquia Gaz (+2,69% à 5.145 DH), SNEP (+2,37% à 908 DH), SMI (+1,82% à 1.400 DH) et Stokvis Nord Afrique (+1,76% à 14,45 DH) réalisaient les plus fortes hausses. À l’opposé, Delattre Levivier Maroc (-5,99% à 62,93 DH), Med Paper (-3,21% à 23,52 DH), Taqa Morocco (-2,36% à 1.118 DH), Alliances (-1,08% à 75,72 DH) et Mutandis Sca (-0,49% à 242,5 DH) accusaient les plus lourdes baisses.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,06%.

SL. (avec MAP)