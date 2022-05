La Bourse de Casablanca démarre ce vendredi proche de l’équilibre

La Bourse de Casablanca démarrait proche de l’équilibre vendredi, son indice principal, le Masi enregistrait une augmentation de 0,1%, à 12.585,39 points (pts).

Peu après l’ouverture, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, grimpait de 0,16%, à 1.015,03 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait de 0,09%, à 940,45 pts.

Sur le front des valeurs, Ennakl (+5,85% à 35,29 dirhams (DH)), Delta Holding (+5,3% à 29,8 DH), Taqa Morocco (+2,9% à 1.100 DH) et Attijariwafa Bank (+2,27% à 450 DH) affichaient les plus fortes hausses.Ils étaient suivis de TGCC avec +1,31% à 158,5 DH.

À l’opposé, Med Paper, Delattre Levivier Maroc, Snep et Sothema réalisaient les plus fortes baisses, avec respectivement -4,22% à 2,22 DH, -2,38% à 61,5 DH, -2,19% à 825,5 DH et -2,11% à 1.395 DH. Ils étaient suivis par Bmci avec -1,8% à 488,05 DH.

Jeudi, le Masi avait clôturé sur une perte de 0,61% à 12.572,39 pts.

S.L. (avec MAP)