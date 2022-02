La Bourse de Casablanca démarre ce mercredi en territoire positif

La Bourse de Casablanca débutait la séance en territoire positif mercredi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,17% à 13.544,72 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, augmentaient de 0,18% à 1.097,29 pts et 0,37% à 1.009,52 pts, respectivement.

Sur le plan individuel, Alliances, Cosumar, Aradei Capital, Douja Prom Addoha et BMCI affichaient les plus fortes hausses, avec respectivement +5,99% à 62,85 DH, +4,31% à 263,95 DH, +2,87% à 462,9 DH, +2,39% à 11,58 DH et +1,61% à 630 DH.

À l’opposé, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Managem (+2,61% à 1.753 DH), Stokvis Nord Afrique (+2,8% à 17 DH), Jet Contractors (+3,27% à 229 DH), Ib Maroc.Com (+5,79% à 40,51 DH) et Stroc Industrie (+5,83% à 45,2 DH).

La veille, le MASI a clôturé sur un repli de 0,94%.

S.L. (avec MAP)