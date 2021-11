La Bourse de Casablanca démarre ce mercredi en baisse

La Bourse de Casablanca a ouvert en territoire négatif mercredi, le MASI subissant un léger repli de 0,08% à 13.368,89 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se repliait de 0,12%, à 1.086,63 pts, alors que le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, perdait 0,09% à 10.822,88 points.

Pour sa part, l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » diminuait de 0,21% à 1.000,17 points.

Aux valeurs individuelles, les titres de Med Paper et d’Ennakl affichaient les plus fortes baisses, avec respectivement 4,19% à 30,16 DH et 3,45% à 36,4 DH, suivis de Bank of Africa (-1,04% à 186 DH).

À l’opposé, Delattre Levivier Maroc (+4,89% à 56,89 dirhams (DH)), Stokvis Nord Afrique (+4,22% à 19,49 DH) et Snep (+2,95% à 768 DH) enregistraient les plus fortes hausses.

Mardi, le MASI a clôturé sur une perte de 0,36%.

S.L. (avec MAP)