La Bourse de Casablanca démarre ce mardi en légère baisse

La Bourse de Casablanca évoluait en légère baisse, mardi dans les premiers échanges, l’indice de toutes les valeurs, Masi, se repliant de 0,11%, à 13.222,41 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, rétrogradait de 0,12%, à 1.075,41 pts.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se délestait de 0,11%, à 10.692,5 pts et et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, reculait de 0,16%, à 985,28 pts.

Sur le front des valeurs, SNEP (-3,44% à 727 dirhams (DH)) accusait la plus forte baisse, suivie de Alliances avec -1,34% à 38,92 DH et de BCP avec -0,84% à 277,6 DH.

Du côté des gagnants, Med Paper, Stroc Industrie et Stokvis Nord Afrique réalisaient les plus fortes hausses, avec respectivement +3,67% à 23,15 DH, +2,39% à 38,5 DH et +1,88% à 16,3 DH.

La veille à la clôture, le Masi avait cédé 0,05% à 13.236,39 pts.

S.L. (avec MAP)