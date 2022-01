La Bourse de Casablanca démarre ce lundi en légère hausse

La Bourse de Casablanca démarrait la séance en légère hausse lundi, le Masi grimpant de 0,07%, à 13.802,85 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se renforçait de 0,07%, à 1.123,12 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, prenait 0,29%, à 1.034,78 pts.

Du côté des valeurs, Sothema (+5,68% à 1.675 dirhams (DH)), Bank of Africa (+4,49% à 213,95 DH) et Stroc Industrie (+4,20% à 62,47 DH) enregistraient les plus fortes hausses, suivis par Delta Holding avec +2,41% à 32,32 DH et Aradei Capital avec +1,84% à 459 DH.

À l’inverse, Immorente Invest et Atlantasanad affichaient les plus fortes baisses, avec respectivement -2,59% à 109 DH et -1,57% à 131,3 DH. Ils étaient suivis par Label Vie (-0,93% à 5.200 DH), Sonasid (-0,69% à 710,1 DH) et Snep (-0,61% à 795,1 DH).

Vendredi à la clôture, le Masi avait progressé de 0,43%, à 13.793,21 pts.

S.L. (avec MAP)