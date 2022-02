La Bourse de Casablanca démarre ce lundi en grise mine

La Bourse de Casablanca démarrait en grise mine lundi, le Masi se délestant de 0,21% à 13.919,99 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se repliait de 0,16% à 1.134,81 pts, alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables lâchait 0,24%, à 1.049,47 pts. Sur le front des valeurs, Med Paper (-4,85% à 25,53 dirhams (DH)), Salafin (-2,92% à 727,1 DH), Sothema (-2,04% à 1.680 DH) et Afriquia Gaz (-1,75% à 5.600 DH) enregistraient les plus fortes baisses.

En revanche, les meilleures performances de la matinée étaient affichées par Ennakl (+3,7% à 37,87 DH), Stroc Industrie (+2,41% à 57,86 DH) et Mutandis Sca (+2,25% à 255 DH).

Vendredi, le Masi a terminé sur un gain de 0,26%.

S.L. (avec M