La Bourse de Casablanca démarre ce lundi en bonne mine

La Bourse de Casablanca évoluait en territoire positif, lundi dans les premiers échanges, le MASI prenant 0,23% à 12.631,3 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,2% à 1.019,51 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, progressait de 0,32% à 946,91 pts.

Du côté des valeurs, les meilleures performances étaient réalisées par BMCI (+3,91% à 607,9 dirhams (DH)), Delta Holding (+3,45% à 31,46 DH), Immorente Invest (+2,81% à 108 DH), Stokvis Nord Afrique (+2,75% à 15,3 DH) et Res Dar Saada (+2,57% à 27,18 DH).

En revanche, Delattre Levivier Maroc et Ib Maroc.Com enregistraient les plus fortes baisses de la matinée, avec respectivement -5,28% à 61,55 DH et -2,86% à 34 DH. La côte était pénalisée, également, par Mutandis Sca (-1,61% à 245 DH) ainsi que Sodep-Marsa Maroc (-0,19% à 262,5 DH) et Ennakl (-0,11% à 35,4 DH).

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,35%.

S.L. (avec MAP)